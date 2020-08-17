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Galatasaray Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'yi transfer ettiğini duyurdu

Galatasaray Kulübü, son olarak Olimpiakos forması giyen Norveçli savunma oyuncusu Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki bek oyuncusuna ilk sezon için 1.3 milyon euro, 2'nci sezon için 1 milyon 350 bin euro, 3'üncü sezon için ise 1.4 milyon euro garanti ücret ödeyecek.

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