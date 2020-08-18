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Adana'da doktorun 'maske' isyanı: Babamı kendi ellerimle toprağa verdim

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da doktor Halit Yücel, koronavirüs kurallarına aldırış etmeyenlere acı içerisinde isyan etti. Yücel, 'Şu saatten sonra o maskeyi istediğiniz yere takabilirsiniz. Gece- gündüz çalışıp beni yetiştiren insanı, babamı kendi ellerimle toprağa verdim az önce' dedi.

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Pandemi sürecinde, son iki ay ara ara koronavirüs polikliniğinde çalıştığını ve kendisi ile ailesindeki herkesin koronavirüs testinin pozitif çıktığını 4 Ağustos günü sosyal medya hesabından duyuran yeni mezun doktor Halit Yücel babasının Yoğun Bakım Ünitesi'nde, kendisinin ve diğer aile üyelerinin ise serviste tedaviye alındığını belirtip, maske takılması konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da Yücel'in bu paylaşımını sosyal medya hesabından 'Yaşayandan Uyarılar' başlığı ile paylaştı. 6 Ağustos günü ise Bakan Koca'yı etiketlediği paylaşım ile babası için immun plazma aradığını belirtip, yardım isteyen Yücel'in bugün yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı.

"Şu saatten sonra maskeyi istediğiniz yere takabilirsiniz"

Koronavirüs nedeniyle babasını kaybettiğini duyuran Yücel, "Şu saatten sonra maskeyi istediğiniz yere takabilirsiniz. Gece- gündüz çalışıp beni yetiştiren insanı, babamı kendi ellerimle toprağa verdim az önce. Mesleğimin ilk yılında, bir salgın hastalık yüzünden canımın üstüne toprak attım az önce" ifadelerinde bulundu.

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