BIST 1.086
DOLAR 7,39
EURO 8,77
ALTIN 469,95
HABER /  SAĞLIK

Koronavirüs vakalarının yarısı gözden kaçıyor! ABD'de dikkat çeken araştırma

ABD'li bilim insanları sabahları yapılan ateş ölçümlerinde koronavirüs vakalarının gözden kaçabileceği konusunda uyardı. Çalışmaya göre, hastaların günün erken saatlerinde ateşinin çıkma olasılığı öğleden sonraya göre yüzde 44 daha az. Ayrıca sonuçların koronavirüs hastalığında da geçerli olabileceği belirtildi.

Abone ol

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) öksürük ile birlikte en yaygın semptomlarından biri olan yüksek ateş, Kovid-19 vakalarının kolayca tespit edilebilmesini sağlıyor. Bu kapsamda okul, işyerleri, AVM’ler ve havalimanları gibi çok sayıda bulunan insanların olduğu yerlere girişten önce ateş ölçülüyor. Ancak uzmanlar, sabahları yapılan ateş ölçümünün Kovid-19 vakalarının neredeyse yarısını kaçırabileceğini aktardı.

NTV'nin haberine göre Harvard Tıp okulu tarafından yapılan araştırmada, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar nedeniyle ABD'deki acil servisleri ziyaret eden yaklaşık 300 bin kişiden alınan on yıllık veriler incelendi. Araştırmacılar, hastaların günün erken saatlerinde ateşinin çıkma olasılığının öğleden sonraya kıyasla yüzde 44 daha düşük olduğunu keşfetti. 

Uzmanlar, sabah kontrollerinin ateşi olan insanların yarısına kadarının gözden kaçmasına neden olabileceği sonucuna vardı. Bununla birlikte, çalışma sadece grip nedeniyle ateşi olan hastaları incelemesine rağmen, aynı durumun Kovid-19 gibi diğer bulaşıcı hastalıklar için de geçerli olacağı konusunda uyarı yapıldı.  Doktorlar bu yüzden kurumların günün farklı saatlerinde günde en az iki kez ateş ölçümü yapmasını önerdi.

Çalışmanın yazarları, “Sonuçlar, sabah yapılan ölçümlerin birçok ateşli hastalık vakasını gözden kaçırabileceğini gösteriyor. Sonuçlarımız, sabah ölçümlerinin akşamları tespit edilebilen, yüksek ateşe sahip kişilerin çoğunu  (belki de yarısını) gözden kaçırarak potansiyel olarak işe ve okula gitmelerine ya da seyahat etmelerine izin verebileceği konusunda endişe uyandırıyor” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Survivor Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (17 Ağustos Pazartesi)
İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı
Galatasaray Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'yi transfer ettiğini duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı
Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Rum liderin kabusu oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'yi heyecanlandıran gelişme! Güneş enerjisi üretim üssü Konya'da açılıyor
La Liga'da beklenen karar: Barcelona Quique Setien ile yollarını ayırdı
Ahmet Ağaoğlu 4 transfere birden imzayı attırdı
Fenerbahçe'ye 22'lik orta saha iddiası! 34 maçta 20 gol kaydetti
İsrail ile Almanya arasında bir ilk: İki ülke ortak hava tatbikatı yapacak
Gözde Çığacı kiminle evlendi eşi Tümer Gülümserler kimdir?
Yorumlar