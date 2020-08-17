Koronavirüs vakalarının yarısı gözden kaçıyor! ABD'de dikkat çeken araştırma

ABD'li bilim insanları sabahları yapılan ateş ölçümlerinde koronavirüs vakalarının gözden kaçabileceği konusunda uyardı. Çalışmaya göre, hastaların günün erken saatlerinde ateşinin çıkma olasılığı öğleden sonraya göre yüzde 44 daha az. Ayrıca sonuçların koronavirüs hastalığında da geçerli olabileceği belirtildi.

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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) öksürük ile birlikte en yaygın semptomlarından biri olan yüksek ateş, Kovid-19 vakalarının kolayca tespit edilebilmesini sağlıyor. Bu kapsamda okul, işyerleri, AVM’ler ve havalimanları gibi çok sayıda bulunan insanların olduğu yerlere girişten önce ateş ölçülüyor. Ancak uzmanlar, sabahları yapılan ateş ölçümünün Kovid-19 vakalarının neredeyse yarısını kaçırabileceğini aktardı.

NTV'nin haberine göre Harvard Tıp okulu tarafından yapılan araştırmada, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar nedeniyle ABD'deki acil servisleri ziyaret eden yaklaşık 300 bin kişiden alınan on yıllık veriler incelendi. Araştırmacılar, hastaların günün erken saatlerinde ateşinin çıkma olasılığının öğleden sonraya kıyasla yüzde 44 daha düşük olduğunu keşfetti.

Uzmanlar, sabah kontrollerinin ateşi olan insanların yarısına kadarının gözden kaçmasına neden olabileceği sonucuna vardı. Bununla birlikte, çalışma sadece grip nedeniyle ateşi olan hastaları incelemesine rağmen, aynı durumun Kovid-19 gibi diğer bulaşıcı hastalıklar için de geçerli olacağı konusunda uyarı yapıldı. Doktorlar bu yüzden kurumların günün farklı saatlerinde günde en az iki kez ateş ölçümü yapmasını önerdi.

Çalışmanın yazarları, “Sonuçlar, sabah yapılan ölçümlerin birçok ateşli hastalık vakasını gözden kaçırabileceğini gösteriyor. Sonuçlarımız, sabah ölçümlerinin akşamları tespit edilebilen, yüksek ateşe sahip kişilerin çoğunu (belki de yarısını) gözden kaçırarak potansiyel olarak işe ve okula gitmelerine ya da seyahat etmelerine izin verebileceği konusunda endişe uyandırıyor” ifadelerini kullandı.