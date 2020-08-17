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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Conte telefonda görüştü

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilip ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı. 

Erdoğan ile Conte, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar için bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunarak Türkiye ve İtalya arasında iş birliğini ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

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