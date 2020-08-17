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Çorum'da zanlı pozitif çıktı 20 polis hastaneye yönlendirildi

İhlas Haber Ajansı

ÇORUM'da silahlı yaralama olayında yakalanıp tutuklanan zanlının Covid-19 testi pozitif çıktı. Pozitif zanlıyla teması olan 20 polis hastanede teste yönlendirildi. Sonuçların henüz belli olmadığı aktarıldı.

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Edinilen bilgilere göre, önceki gece Bahabey Caddesi üzerinde silahla yaralama olayına karıştıktan sonra gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanan B.K.'nın cezaevine gönderilmeden önce yapılan koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine olayla ilgili soruşturmaya katılan ve zanlı ile temasta bulunan 20 polis, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirilerek koronavirüs testi verdi. Test yapılan polislerin sonuçlarının henüz çıkmadığı öğrenildi.

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