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Antalya plajında panik yaşandı: Birden patırtı duyduk...

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da denizden çıkarak, duş ve soyunma kabininin yolunu tutan kadın, bayıldı. Vatandaşlar genç kadının yardıma koşarken bölgeye sağlık ekipleri çağrıldı. Aşırı sıcaktan baygınlık yaşayan kadın hastaneye kaldırılırken herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı aktarıldı.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Alanya ilçesi İncekum Halk Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gün boyu yakınlarıyla denize giren kadın, duş ve soyunma kabinine gittiği sırada yürüyüş yolunun üzerinde fenalaşarak, yere yığıldı. Genç kadının bayıldığını görenler hemen yanına giderek, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Çevredeki vatandaşlar, ambulans gelene kadar baygın tatilcinin sıcaktan daha fazla etkilenmemesi için şemsiye açarak, gölgelik oluşturdu.
Plaja gelen sağlık ekipleri, müdahalenin ardından kadını Alanya Başkent Hastanesi’ne götürdü. Aşırı sıcaktan baygınlık geçirdiği tahmin edilen kadının, herhangi bir rahatsızlığının olmadığı öğrenildi.

"Birden patırtı duyduk, ablamız bayıldı"

Plajda işletmesi olan Ahmet Erdoğan, tatilcinin tahtalı yürüyüş yolunda yürürken düştüğünü belirterek, “Birden patırtı duyduk, ablamız bayıldı, bizde hemen müdahale ettik. Başına güneş geçmiş, 112’ye durumu bildirdik. Hemen gerekli tedaviyi yaptılar. Yoğun sıcaklıktan dolayı fenalaşmış” dedi.

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