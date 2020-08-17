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Yukatel Denizlispor Marvin Bakalorz'a imzayı attırdı

Demirören Haber Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Hannover 96'dan takıma kattığı orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Bundesliga'da daha önce Eintracht Frankfurt, Paderborn ve Hannover formalarını giyen 31 yaşındaki Alman futbolcu için, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcısı Levent Çaputçu ve Asbaşkan Mehmet Ali Şahan katıldı.

Levent Çaputçu, "Futbolcumuz Almanya'dan geldi. Orada oynadığı sürece oldukça başarılıydı. Amacımız Denizlispor'u güçlendirmek, iyi transferler yapmak ve iyi, hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz. Herkes için hayırlı olur ve iyi bir sezon geçiririz. Umarım hedeflerimize ulaşırız.Kendisine hoş geldin diyorum. Kulübümüz için hayırlı olur" dedi.

"İnsanlar çok sıcakkanlı ve misafirperverler"

Marvin Bakalorz ise uzun zamandır Türkiye'de oynamayı düşündüğünü belirterek, "Almanya'da Türk mahallesinde büyüdüm. Çok Türk arkadaşım var. İki gündür buradayım. İnsanlar çok sıcakkanlı ve misafirperverler. Burada olduğum için mutluyum" diye konuştu.

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