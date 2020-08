Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz topa tuttu! Paraları Leyla'ya basıp...

Galatasaray Kulübü Baykanı Mustafa Cengiz,transfer yapabilmek için limit artırımı isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı topa tuttu. Cengiz, "Başkaları sıkıştıysa, paraları 'Leyla'ya bastığı için bu duruma geldiler" dedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 493 milyon TL harcama limitini iki yıldır yaptıkları tasarruflarla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Başkaları sıkıştıysa, paraları 'Leyla'ya bastığı için bu duruma geldiler. Hem paraları bas harca, sonra da gel 'Param bitti, bana limit arttırımı verin'" dedi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen sponsorluk imza töreninde gündem ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Feghouli haberi yanlış haber"

Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli’nin maaş ödenmediği için FIFA’ya başvurduğu ile ilgili haberlerin sorulması üzerine ise Başkan Cengiz, "O yazıyı ben de okudum. Yazı yanlış. Nisan’dan beri ödememe gibi bir durum yok 3 ay geçtiği için fesih hakkı doğar öyle olsa. Cezayir’de bu haberin çıkması, onun doğru olduğu anlamı gelmez. Yanlış yazabilirler ki ben kontratlı hiçbir futbolcumun aleyhine konuşmam. Ben sadece 4 kişi bizi yordu dedim o kadar. Aktifimizdeki bütün sporcular değerlidir. Görüşmeler sürüyor, teşekkür ederim" diye cevap verdi.

Hiç bir zaman transfere direk girmedim

Galatasaray Başkanı Cengiz, Beşiktaş ile anlaşan Bernard Mensah hakkında sorulan soruda ise, "Ben hiç konuşmadım. Kulüpler Birliği’nde de Kayserispor başkanını tabii ki görüyorum. Ben hiçbir zaman hiçbir transfere direkt girmedim. Ne oturdum menajerler konuştum, ne de futbolcularla. Benim böyle tarzım var. Soyunma odasına takım otobüsüne girmem. Bu konuda ilgili arkadaşlarımız var. Onlar gereğini yapar.

Mensah bize geldi ama...

Mensah’ı ben de şaşkınlıkla izledim. Ben de merak ettim; şimdi öğrendik ki bizi suçlamışlar; belgeli hepsi. İzin almadan futbolcuyla görüşmüşüz. Bir baktım futbolcu bizi aramış. Bunu geçtik arkadaşımız arıyor diyor ki ‘Beşiktaş’ın anlaştığı haberleri var görüşelim’, izin istiyor. Diyor ki ‘Hayır sözünü ettiğiniz takımla biz hiçbir anlaşma yapmadık, sizden teklif bekliyoruz.’ Bana geldiler, nedir olay, iki sekiz yüz ödenecek, efendim bilmem ne Bir sürü para.

Paraları 'Leyla'ya bastığı için bu duruma geldiler

Bizim paramız var, en iyi durumdayız ama bizim sokağa atacak kuruşumuz yok, atamayız. Biz bugün 493 milyon TL harcama limitine sahipsek, iki yıldır tasarrufla bu noktaya geldik. Başkaları sıkıştıysa, paraları 'Leyla'ya bastığı için bu duruma geldiler. Hem paraları bas harca, sonra da gel 'Param bitti, bana limit arttırımı verin' Galatasaray oyunbozanlık yapıyor. Hayır diyorum! Sen sadece değerli rakiplerimizin yöneticisi değilsin. Sen aynı zamanda Türk sporunun temsilcisinin.

Biz Mensah'a teklif vermedik

- Şunu unutmayın biz Mensah’a teklif vermedik. Abdurrahim aradı, Beşiktaş ilgileniyor, biz çekiliyoruz dedi. Biz fiyat yükseltmek için kim olursa olsun araya girmeyiz. Bunu diğer kulüpler bilir. Bir tanesi desin sayın başkan teklif verdi diye. Bizde yazılı belgeler var. Biz kimseyi utandırmak istemiyorum. Mensah’a ve Beşiktaşımıza, Kayserisporumuza başarılar diliyoruz.

Paramız var ama harcayamayız

- 10’da birini belki düşünürdük. Yok yani, harcayamayız biz. Paramız var ama harcayamayız. Biz gelecek yönetimleri düşünmek durumundayız. Gelecek yönetimleri düşünmek zorundayız. Beceriksiz yönetim Desinler, eğer beceri har vurup harman savurmaksa biz beceriksiziz” değerlendirmesinde bulundu.

"Bizimle papaz oldular, biz de papaz olmasını biliriz"

Futbol takımında 4 oyuncu hariç diğerlerinin yüzde 15 indirim yaptığını söyleyen Başkan Cengiz, "Herkes yüzde 15 indirim yaptı. Bunu ilk ve tek yapan Galatasaray. 4 kişi imzalamadı, bizimle papaz oldular. Biz de papaz olmasını biliriz. Futbolcular gereken indirim yaptılar. İsmini söylediğiniz Feghoil, Belhanda dahil hepsine çok teşekkür ederim. Hepsi değerli. Teknik kadromuz inşallah en iyi şekilde de onları antrene ederek bizi şampiyonluğa ulaştıracak inşallah" dedi.

"Lemina şu an gündemimizde"

40 milyon Euro’luk hedeflerinin olduğuna dikkat çeken Cengiz, "En efektif kadroyu oluşturmaya çalışıyoruz. Lemina’da bu talepler içinde var. Lamina geçen toplantıda gündemde değildi. Lemina şu an gündemde. Olur olmaz. Önemli olan menfaatler. Galatasaray’ın menfaatlerine göre biz her futbolcuyla görüşürüz. Önce Galatasaray’a gelirler futbolcular, eğer Galatasaray anlaşmaz ise başka takıma bilmem kaç katına gidebilirler" şeklinde konuştu.

İtalya’nın Sassuolo takımına transfer olan milli futbolcu Kaan Ayhan transferi ile ilgili gelen bir soruya Cengiz, cevap vermek istemediğini söyledi.

"Çıkarlar doğrultusunda ne gerekiyorsa yapılır"

Orta saha transferleri ve Mehmet Ekici’nin transferi ilgili soruya ise Mustafa Cengiz, "Galatasaray önemli bir cazibe merkezi. Dünyada interaktifte ilk 4’de. Dünyanın sayılı kulüplerinden birisi. Tabi ki görüşmeler oluyor her futbolcuyla. Bizim özellikle aradığımız bir futbolcu yok. Çıkarlar doğrultusunda ne gerekiyorsa yapılır. Abdurrahim beyler görüşür. Ben bir şey söyleyemem. Son noktaya geldiğinde sizi bilgilendiririz" diyerek sözlerini tamamladı.