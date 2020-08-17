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HABER /  POLİTİKA

Bakan Hulusi Akar: Libya'da meşru hükümetin yanındayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kritik Libya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Libya Libyalılarındır diyerek BM tarafından tanınan meşru hükümetin yanındayız.' dedi.

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Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da çok önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Akar ve Güler'in Trablus'ta Libyalı yetkililerle bir araya gelerek, bir dizi görüşme gerçekleştirmekte olduğu ifade edildi. Akar ve Güler, Trablus'ta askeri törenle karşılandı.

Akar'ın ayrıca yaklaşan Sirte ve Cufra operasyonları öncesinde Türk askeri üssünde de incelemelerde bulundu.

'Meşru hükümetin yanındayız'

Bakan Akar görüşmeler sonrası açıklamalarda bulundu. Akar, "Libya Libyalılarındır diyerek BM tarafından tanınan meşru hükümetin yanındayız. Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek suretiyle istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.

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