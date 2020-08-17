Doğu Akdeniz'e çıkarma! Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de gitmeye hazırlanıyor

MERSİN'deki NATO Limanı’nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayan Kanuni, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor.

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Türkiye’nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni isimli sondaj gemisinin, Mersin’in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiinde ki NATO Limanında bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başladı.

Kanuni, sürecin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Akdeniz'e açılacak.

Oruç Reis ile başlayan sismik araştırmalar sonrası bir Navtex ilanı daha yayımlanmıştı.

Neler olmuştu?

2012 yılında Güney Kore’de üretimi tamamlanan ve daha sonra Türkiye’ye getirilen sondaj gemisine ‘Kanuni’ ismi verilmişti.

Toplam 11 bin 400 metre derinliğe ve 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni gemisi, 2015’e kadar Brezilya’da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personeliyle Türkiye’ye giriş yapan Kanuni’ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Kovid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını duyurmuştu.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerinin daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi için üçüncü sondaj gemisinin 31 Ocak’ta teslim alınarak TPAO envanterine kaydedildiğini belirtmiş, Milletimizin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Kanuni yeni ultra derin deniz sondajlarına en kısa zamanda başlayacağını duyurmuştu.