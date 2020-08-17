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Son dakika Suriye'nin İdlib kentinde Türk konvoyuna hain saldırı! MSB duyurdu!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada, İdlib'deki kara devriyesi esnasında teröristlerce konvoya hain bir saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

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Son dakika İdlib'de Türk konvoyuna hain saldırı düzenlendi. Saldırıyı Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İdlib’teki M4 Karayolunda 25’inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir.Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir

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