Son dakika Suriye'nin İdlib kentinde Türk konvoyuna hain saldırı! MSB duyurdu!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada, İdlib'deki kara devriyesi esnasında teröristlerce konvoya hain bir saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.Abone ol
Son dakika İdlib'de Türk konvoyuna hain saldırı düzenlendi. Saldırıyı Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
İdlib’teki M4 Karayolunda 25’inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir.Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir