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İzmir'de toplu ulaşımdaki yeni aktarma sistemine AK Parti'den tepki

Anadolu Ajansı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, toplu ulaşımdaki yeni aktarma sistemine ilişkin, "Sayın Tunç Soyer 12 yıllık oturmuş bir sistemi hiçe saydı, bozdu, dağıttı ve zam yaptı. 90 dakikanın 120 dakikaya çıkarılıp yapılan zam düzenlemesinden geri dönülmesini talep ediyoruz." dedi. 

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AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İZBAN Egekent Aktarma İstasyonu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, aktarma sisteminin 12 yıldır problemsiz işlediğini, belediyenin pandemi sürecinde Eshot'un 225 milyon lira zarar etmesini gerekçe göstererek sistemi değiştirdiğini belirtti.

Sıkıntının başka şekillerde giderilebileceğini ifade eden Sürekli, şöyle konuştu:

"Zarar ettiğini beyan ediyorsanız çıkar mertçe İzmirlilere karşı 'zam yapıyoruz' dersiniz. Türkiye'de pandemi döneminde genel olarak bir sıkıntı oluştu. İktidar olarak nasıl bunları telafi ettiysek büyükşehir belediyesi de başka yollarla bu zararını telafi ederdi, arka sıradakilerden bunu çıkartmaya gerek yok. Göreve gelirken 'İzmir'in nimetlerinden, kazanımlarından bugüne kadar arka sıradakiler pay alamadı bundan sonra arka sıradakilere bu payları vereceğiz' diyorsunuz, ilk icraatınız şatoya yerleşmek oluyor. Sonra suya zam yapıyorsunuz ve 90 dakikalık aktarma konusunda vatandaşın ulaşımdaki tasarruf kısmını bozuyorsunuz. Aziz Kocaoğlu'nun en başarılı icraatlerinden biriydi. Süratle eski sisteme dönülsün, zamlar geri alınsın. Arka sıradakilere kulak verin. Reklamla değil çiçekle böcekle değil arka sıradakilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılayın olmayan suya zam yapmayın, ulaşımda onları mağdur etmeyin."

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