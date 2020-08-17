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Antalya'da 85 yaşındaki adam, denizde ölü bulundu

Her gün Konyaaltı sahilinde denize girdiği belirtilen Özkan Durmuş'un, cansız bedeni sudan çıkarıldı.

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Antalya'da denizde ölüm haberlerine bir yenisi eklendi.

Sabah 08.00 saatlerinde Konyaaltı sahilinde meydana gelen olayda, denizin içerisinde hareketsiz bir vatandaşın olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından deniz polisi, sudaki kişiyi bota alarak kıyıya getirdi. Sahilde hazır bekleyen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Geri bastonu kaldı 

Polis, sahilde yaptığı araştırmada şahsa ait eşyaları plajda buldu. İsminin Özkan Durmuş (85) olduğu belirlenen yaşlı adama ait bastonu ile çantasından kıyafetleri ve cep telefonu çıktı.

Durmuş'un, boğularak hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Polis, sahilde şahsın üzerinde inceleme yaparken, yakın bölgedeki tatilcilerin ise denize girmeye devam etmeleri dikkat çekti.

"Kışın bile denize gelirdi'' 

Durmuş’u tanıdığını ve her gün düzenli bir şekilde yüzmeye geldiğini belirten Hüseyin Alkaya, “Kışın bile sabahları denize gelirdi. Tanırız birbirimizi. Genelde grup halinde geliyorlardı. Sabah gördüm onları burada. Eşyalarını biz bulduk.” dedi.

Özkan Durmuş’un cenazesi, polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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