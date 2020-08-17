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17 Ağustos gram, çeyrek ne kadar? Altın fiyatlarında son durum

17 Ağustos’ta altının ons fiyatı, 1,957 dolar seviyesindeyken gram altın haftaya yükselişle başlamasının ardından 464,7 liradan işlem görüyor.

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Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel sınırlı da olsa değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,1 azalışla 460,7 liradan tamamladı. 

Gram altın yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından, önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 464,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını da 3.081 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.957 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ons fiyatını destekleyen gelişmeler

Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilim, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliğin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

1.980 dolar direnç konumunda

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.980 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 440-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Altın fiyatları 17 Ağustos 
  • Ons / Alış: 1.957,31 dolar - Satış: 1.957,50 dolar
  • Gram / Alış: 464,60 lira - Satış: 464,80 lira
  • Çeyrek / Alış: 761,57 lira - Satış: 766,42 lira
  • Cumhuriyet / Alış: 3.052,00 lira - Satış: 3.081,00 lira
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