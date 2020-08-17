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HABER /  DÜNYA

Almanya koronavirüs testi pozitif çıkan 46 kişiyi bulamıyor

Almanya’nın  Bavyera eyaletinde koronavirüs (Covid-19) testi  pozitif sonuç çıkan 46 kişiye hala ulaşılamadı.

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Alman medyasının verdiği habere göre Bavyera eyaletinden Almanya'ya girişte yapılan isteğe bağlı testlerde,  44 bin kişiden alınan örnekten 949 kişinin sonuçları pozitif çıktı.

Adres bilgileri tespit edilen 903 kişiye bilgi verilirken, 46 kişiye ise ulaşılamadı. Bavyera Sağlık Bakanı Melanie Huml söz konusu 46  kişiye ulaşılamamasının nedeninin; doldurulan formlarda kişi bilgisi, adres gibi verilerin eksik ya da yanlış yazılmasından kaynaklandığını bildirdi.

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