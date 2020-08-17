AÖL giriş ekranı AÖL sonuçları ne zaman açıklanır nereden bakılır?

MEB tarafından 24-25 Temmuz'da yapılan AÖL sınav sonuçlarının bugün erişime açılması bekleniyor. Açıköğretim lisesinde eğitimine devam eden öğrenciler AÖL sonuç ekranına http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden TC numarası ile girecekler.

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AÖL sonuçları ne zaman açıklanır araştırması başladı. Eğitim hayatına açık öğretim lisedinde devam eden öğrencilerin girdiği AÖL sınav sonuçları bugün açıklanacak. AÖL sınav sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenci girişi yapılarak öğrenilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek açık lise sınav sonuçlarını görüntüleyecekler. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019-2020 eğitim öğretim yılında açıktan lise okuyan öğrenciler için geçtiğimiz günlerde gerçekleşen AÖL 2. dönem sınavının sonucunu birçok aday merakla beklemekte. Sınavın ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak olan AÖL sınav sonuçları açıklamasına çevrildi. Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman belli olur?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.