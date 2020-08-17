Niran Ünsal kimdir yaşı kaç çocukları kaç tane kimdir?

Niran Ünsal kimdir aslen nereli, gerçek adı ne ve Niran Ünsal kaç evlilik yaptı eşleri kim soruları merak konusu oldu. Bir dönem tesettüre girmesiyle çok konuşalan Niran Ünsal 5 kez evlilik yaptı ve 4 çocuğu var. İlk evliliğini Kaan Canbağ ile yaptı ve Hande adında bir kızı oldu. 2. evliliğini Peker Açıkalın ile yaptı ve Narin Şeker adında kızı oldu. 3. evliliğini Selçuk Soğukçay ile yaptı. 4. evliliğini ise Oğuz Türküsev ile yaptı. 5. evliliğini imam nikahıyla İbrahim Gugu ile yaptı.

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Niran Ünsal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Niran Ünsal'ın eşleri kim, kaç evlilik yaptı, kaç çocuğu var soruları merak konusu oldu. Sanat dünyasının güçlü seslerinden biri olan Niran Ünsal 'ın gerçek ismi Fatma Uludan Canevi ve sık sık magazin basınında yer alan isimlerden biri. Tesettüre girmesyle olay olan ve reklam yapıyor denilen Niran Ünsal tesettürden çıkmış ve kendine yeni bir yol çizmişti.

Niran Ünsal 5 kez evlilik yaptı ve bu evliliklerinden 3 kızı bir de oğlu oldu. İlk evliliğini Kaan Canbağ ile yaptı ve Hande adında bir kızı oldu. 2. evliliğini Peker Açıkalın ile yaptı ve Narin Şeker adında kızı oldu. 3. iliğini Selçuk Soğukçay ile yaptı. 4. evliliğini ise Oğuz Türküsev ile yaptı. 5. evlilğini imam nikahıyla İbrahim Gugu ile yaptı ve bu evlilikten Lidya ve Riva adında iki çocukları oldu.

NİRAN ÜNSAL KİMDİR ASIL ADI: Niran Ünsal kimdir, Gerçek adı Fatma Uludan Canevi olan Niran Ünsal, 13 Ağustos 1974 tarihinde İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı Nursal Ünsal Birtek ve kanun sanatçısı Ahmet Canevi’nin ikinci çocukları olarak İzmir‘de doğdu. Haktan Ünsal ile Nida Ünsal adında kardeşleri vardır. Daha sonra anne ve babası ayrıldı.

MÜZİK HAYATI: “Rakım Erkutlu Musiki Cemiyeti”nde Klasik Türk Müziği eğitimi, TRT İzmir Radyosu Gençlik Korosu’nda uzun yıllar boyunca çok sesli müzik eğitimi aldı. Müzik hayatına sekiz yaşında İzmir TRT Çocuk Korosu’nda başladı. Sonra İleri koro ve gençlik korosunda da yer aldı.

Daha sonra Türk Sanat Müziği Korosu’nun sınavlarını kazandı. Dört ay kadar koroda görev aldı. Bir yandan da, “Fasl-ı Feza” isimli fasıl heyetinde, annesinin arkasında korist ve vokal olarak görev yaptı. Ancak müzikal tercihini pop müzikten yana kullandı. Bu yüzden radyodan ayrılıp orkestra eşliğinde sahne çalışmalarına başladı. Tenis Klüp, Atlı Spor Kulübü, Anvelo, Karşıyaka Grand Müzikhol gibi İzmir’in en seçkin mekânlarında, orkestra eşliğinde pop müzik icracısı olarak sahne almasıyla İzmir ve çevresinde hatrı sayılır bir isim yapmaya başladı. Bu arada şarkıcı olmaya karar veren Niran Ünsal, İzmir’den İstanbul’a taşındı. Aynı yıllarda Kaan Canbağ ile bir evlilik gerçekleştirdi. Bu evlilikten Hande adında bir kızı oldu.

Evlilikleri :

1.evliliği : Kaan Canbağ ile 1990 yılında evlendi ve 6 ay sonra boşandı. Bu evlilikten Hande Ünsal (d.1991) adında bir kızı oldu.

2.evliliği : 1999 yılında tiyatrocu Peker Açıkalın ile evlenmedi ama birlikte yaşadılar. 2000 yılında Narin Şeker Açıkalın (d.2000) adında bir kızı oldu.

3.evliliği : 2004 yılında Tiyatro Sanatçısı Selçuk Soğukçay ile evlendi.

4.evliliği : 14 Ocak 2007 tarihinde Kuyumcu Oğuz Türküsev ile evlendi. 3 yıl sonra 8 Aralık 2009 tarihinde boşandı.

5.evliliği : 14 Şubat 2010’da imam nikahı ile ve Haziran 2011 tarihinde de belediye nikahıyla magazin muhabiri İbrahim Gugu ile evlendi, Eylül 2011 tarihinde de ayrıldılar. Kasım 2011 de tekrar bir araya geldiler. Liva (d. 4 Temmuz 2012) adında bir kız çocukları var. Mart 2014 de Riva adında bir erkek çocukları olacak.