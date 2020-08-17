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Japonya'da sıcak havalar can aldı! 27 ölü

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yüksek sıcaklıklar nedeniyle son bir haftada 27 kişi hayatını kaybetti.

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da, ağustos başından beri hava sıcaklığı 32 ila 37 derece arasında seyrediyor.

Yaşanan yüksek sıcaklık ise can kayıplarına sebep oluyor.

Kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre, Tokyo Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu yüksek sıcaklıklarda hayatını kaybedenlere ilişkin verileri paylaştı.

Bir hafta 27 kişi yaşamını yitirdi 

Buna göre, son bir haftada yaşları 50 ila 90 arasında bulunan 27 kişi sıcak çarpması sebebiyle hayatını kaybetti.

Ölümlerin yüzde 70’inin 70 yaş üzeri olduğu, 26’sının ev içinde meydana geldiği, ölenlerin 23’ünün havalandırma cihazının bulunmadığı ya da kullanmadığı belirtildi.

Sağlık uzmanları uyardı 

Bu ay sıcak çarpmasından hayatını kaybedenlerin sayısının 53’e çıktığı Tokyo metropolündeki sağlık uzmanları ise havalandırma cihazlarını devamlı kullanmayı ve sıklıkla su tüketmeyi tavsiye ediyor.

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