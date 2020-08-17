İsmail Saymaz evlendi karısı kim Şeyda Sayar yaşı kaç?

40 yaşındaki gazeteci İsmail Saymaz Şeyda Sayar ile evlendi. Bu haberin ardından İsmail Saymaz'ın eşi Şeyda Sayar'ın hayatı merak edildi. Peki çevirmenlik yapan ve İspanya'da eğitim gören Şeyda Sayar kimdir, yaşı kaç ve İsmail Saymaz'ın karısı ne iş yapıyor?

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Gazeteci İsmail Saymaz evlendi, eşi Şeyda Sayar ile İstanbul Hilton otelinde az sayıdaki davetlinin huzurunda muradına erdi. İsmail Saymaz, nişanlısı Şeyda Sayar’la evlenmek için 5 Nisan 2020 tarihini belirlemişti. Doğan Holding’e ait İstanbul Hilton’da yapılacak olan düğün, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle önce 14 Haziran 2020 tarihine ertelendi. Peki Şeyda Sayar kimdir, yaşı kaç İsmail Saymaz'ın eşi aslen nereli?

Şeyda Sayar kimdir ne iş yapıyor?

İsmail Saymaz'ın eşi olan Şeyda Sayar İspanya'da eğitim gördü.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nden mezun olan Şeyda Sayar, İspanya'daki Universidad de Castilla-La Mancha'da eğitimi aldı. Siyah beyaz fotoğraflara meraklı olan Şeyda Sayar çevirmenlik de yapıyor.

İsmail Saymaz kaç yaşında nereli?

11 Temmuz 1980 yılında Rize'de doğan gazeteci ve yazar İsmail Saymaz, aslen Erzurumludur. İlkokul ve lise öğrenimini Rize'de tamamlayan İsmail Saymaz, lise yıllarında Ülkücü bir düşünce yapısına sahip olmuş, ardından da edebiyat öğretmeninin önerdiği kitapların etkisiyle sol kesime yönelmiştir.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Saymaz, aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 1995 yılında 15 yaşındayken yerel radyolarda edebiyat programları yapmaya başlayan İsmail Saymaz, daha sonra yerel televizyon kanallarındaki tartışma programlarına katıldı.

Gazetecilik hayatına ilk olarak doğduğu şehir olan Rize'de başlayan İsmail Saymaz daha sonra, bulunduğu İstanbul ve Konya gibi şehirlerde bulunan yerel gazetelerde çalıştı. 2002 yılında Radikal gazetesinde görev yapmaya başladı. İnsan hakkı ihlalleri ve düşünce özgürlüğü üzerine çeşitli haberler yaptı ve bu konularda kitaplar yayınladı. Erzincan Davası başta olmak üzere çeşitli haberleri nedeniyle yirmiye yakın davada yüz yılı aşkın hapis cezası istemiyle yargılandı.

Gezi Parkı Protestoları'nın yaşandığı dönemde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın darp edilme görüntülerini ortaya çıkarıp kamuoyu ile paylaştı. Hürriyet gazetesinde muhabirlik yaptığı dönemde 24 Ekim 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin iletişim uygulaması olan "ByLock"'un patentini elinde bulunduran David Keynes ile bir röportaj gerçekleştirdi.