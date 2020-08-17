Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs testi pozitif çıktı

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Böcek, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Muhittin Böcek, durumunun iyi, moralinin de yüksek olduğunu söyledi.

"Durumum iyi, moralim yüksek''

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Böcek şu ifadeye yer verdi:

"Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle."