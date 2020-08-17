BIST 1.084
DOLAR 7,38
EURO 8,76
ALTIN 460,69
HABER /  CHP

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs testi pozitif çıktı

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Böcek, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Abone ol

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Muhittin Böcek, durumunun iyi, moralinin de yüksek olduğunu söyledi.

"Durumum iyi, moralim yüksek'' 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Böcek şu ifadeye yer verdi:

"Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüsün akciğerdeki ağır tahribatı hastaların tomografi görüntülerine yansıdı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Koca'yı isyan ettiren diyalog
Somali'de bombalı saldırıda çok sayıda ölü var
Çavuşoğlu: Yunanistan kara propaganda yapıyor
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (16 Ağustos Pazar)
Fenerbahçe'den Mame Thiam için transfer hamlesi
Güney Kıbrıs'ta Kapalı Maraş paniği: Türkler blöf yapmıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Barcelona'da Lionel Messi depremi: Ayrılıyor
Uzman çavuşun ölümü Samsun'u hüzne boğdu
Deniz üstü rüzgar santralleri 900 bin kişiye iş kapısı olacak
Galatasaray'da pozitif çıkan koronavirüs testleri negatife döndü
Fransa'da ölenlerin sayısı 30 bine yükseldi
Tokat'ta feci olay! Minibüsten düşerek tekerin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Yorumlar 1 yorum