Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (16 Ağustos Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1192 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 249 bin 309, can kaybı 5 bin 974 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 kişi halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 16 Ağustos 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 65 bin 956 yeni test yapıldı, 1192 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 997 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 5 milyon 752 bin 242, vaka sayısı 249 bin 309, vefat sayısı 5 bin 974 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 679, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

"Yeni tanı sayımız dünkünden daha az"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 kişi halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda. Dikkat eder, kendimizi dışarıdaki riskten korursak, daha hızlı başarırız" ifadelerini kullandı.

Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/WhfNAwtyMY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 16, 2020