BIST 1.084
DOLAR 7,36
EURO 8,71
ALTIN 460,11
HABER /  GÜNCEL

TİAB'dan Biden'ın küstah açıklamalarına sert tepki

Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratlar Derneğinden (TİAB) Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu imzasıyla kamuoyuna duyurulan açıklamada, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti siyasi oyunlara ve seçim propagandalarına malzeme yapılacak bir ülke değildir. Hiçbir gayrimeşru ve ahlaksız senaryo Türkiye Cumhuriyeti' ni tehdit edemez ve yolundan döndüremez" ifadeleri kullanıldı.

Abone ol

Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratlar Derneğinden (TİAB) Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu imzasıyla, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın küstah açıklamalarına ilişkin bir duyuru yayımlandı.

"Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkan Adayı Joe Biden'ın başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ülkemiz için söylediği skandal sözlere cevabımızdır" diye başlayan duyuruda, "Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti siyasi oyunlara ve seçim propagandalarına malzeme yapılacak bir ülke değildir. Hiçbir gayrimeşru ve ahlaksız senaryo Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit edemez ve yolundan döndüremez.

"Bu tür söylem ve tehditler en basit tabirle darbeciliktir"

Ülkemizin siyasetini dışarıdan dizayn etmeye kalkmak kimsenin hakkı ve haddi değildir. Türkiye Cumhuriyeti huzurunu, demokratik siyasi atmosferini bu tipte sorumsuzca yapılan tehditlerle bozulmasına müsaade etmeyecektir. Bu tür söylem ve tehditler en basit tabirle darbeciliktir, ahlak dışıdır. Bizim için önemlidir ve darbeci emperyalist siyaset anlayışının açık itirafıdır. Bu bağlamda ABD Başkan adayı Joe Biden'ı şiddetle kınıyor, ülkemize karşı saygı ve edebe davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Biden'ın açıklamalarına tepki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın hadsiz sözlerine ilk yorum! Neden 7 ay önce değil MHP lideri Devlet Bahçeli'den Biden'in sözlerine sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Biden'a manidar cevap! En son 15 Temmuz'dan biliyoruz ABD başkanı adayı Biden'dan Türkiye ve Erdoğan'a karşı küstah sözler
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Siyaset dünyasından Joe Biden'a büyük tepki Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Biden'ın açıklamalarına tepki
Bulgaristan'da koronavirüsten öldüğü sanılan Türk doktor Türkiye'de tedavideymiş
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın hadsiz sözlerine ilk yorum! Neden 7 ay önce değil
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Biden'in sözlerine sert tepki
MİT'ten flaş operasyon! Kırmızı Liste'deki Murat Kalko adlı üst düzey PKK'lı öldürüldü
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti! Bu kez Yavuz gemisi için
ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de TIR şoförünün tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 172 bin 630 oldu
Antalya'da korku dolu dakikalar! Hamamda başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı
Artvin'de cezaevi firarisi sınırı geçerken öldü
Kahramanmaraş'ta orman yangını
Anne Kart nasıl alınır anne kart başvurusu nereden yapılır?
Yorumlar 1 yorum