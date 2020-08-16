TİAB'dan Biden'ın küstah açıklamalarına sert tepki

Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratlar Derneğinden (TİAB) Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu imzasıyla kamuoyuna duyurulan açıklamada, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti siyasi oyunlara ve seçim propagandalarına malzeme yapılacak bir ülke değildir. Hiçbir gayrimeşru ve ahlaksız senaryo Türkiye Cumhuriyeti' ni tehdit edemez ve yolundan döndüremez" ifadeleri kullanıldı.

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Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratlar Derneğinden (TİAB) Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu imzasıyla, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın küstah açıklamalarına ilişkin bir duyuru yayımlandı.

"Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkan Adayı Joe Biden'ın başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ülkemiz için söylediği skandal sözlere cevabımızdır" diye başlayan duyuruda, "Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti siyasi oyunlara ve seçim propagandalarına malzeme yapılacak bir ülke değildir. Hiçbir gayrimeşru ve ahlaksız senaryo Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit edemez ve yolundan döndüremez.

"Bu tür söylem ve tehditler en basit tabirle darbeciliktir"

Ülkemizin siyasetini dışarıdan dizayn etmeye kalkmak kimsenin hakkı ve haddi değildir. Türkiye Cumhuriyeti huzurunu, demokratik siyasi atmosferini bu tipte sorumsuzca yapılan tehditlerle bozulmasına müsaade etmeyecektir. Bu tür söylem ve tehditler en basit tabirle darbeciliktir, ahlak dışıdır. Bizim için önemlidir ve darbeci emperyalist siyaset anlayışının açık itirafıdır. Bu bağlamda ABD Başkan adayı Joe Biden'ı şiddetle kınıyor, ülkemize karşı saygı ve edebe davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.