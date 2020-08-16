Muğla'da ablası gözlerinin önünde boğulan kardeşin feryadı yürekleri dağladı

MUĞLA'nın Ula ilçesinde ablası Melike Kaya'nın (21) boğulmasına şahit olan Esmanur Kaya'nın jandarmadaki ifadesi yürekleri dağladı. Esmanur Kaya, ifadesinde, "Tatil, ciğerimi yaktı. Bu acıya dayanmak mümkün değil" dedi.

Abone ol

MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nin Akçapınar yönüne bakan sahil kısmında meydana gelen olayda; denize giren Melike Kaya (21), kız kardeşi Esmanur Kaya ve kuzeni Feyza Tamur (20) akıntıya kapıldı. Denizden çıkabilmek için mücadele eden 3 genç kız, bir süre suda batıp çıkmaya başladı. Sahilde bulunanlar; Esmanur Kaya ile Tamur'u kıyıya çıkarttı. Sudaki çırpınışları kesilen Melike Kaya ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik dalgıçlarınca yapılan arama çalışmaları sonucunda Melike Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Melike Kaya'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu gönderildi.

"Ablamın kurtarılacağını ümit ettim"

Ablasının ölümüyle yıkılan Esmanur Kaya, jandarmadaki ifadesinde, "Bursa'dan kuzenlerimiz ile birlikte Akyaka'ya tatile geldik. Ormanlık alanda çadır kurduk. Zamanımızın her dakikası keyifli geçiyordu. Denize girmek için sahile indik. Üçümüzde aynı anda suya girdik. Hepimiz yüzme biliyorduk. Ancak sudaki akıntının ve dalganın fazla olması nedeniyle sürüklenmeye başladık. Geri dönmekte zorlandık. Suda batıp çıktığımızı görenler yardımımıza koşarak bizi kıyıya çıkarttı. Etrafıma baktığım zaman ablamı göremedim. Suda olduğunu ve gözden kaybolduğunu söyledi. Kurtarılacağını ümit ettim. Cesedine ulaşıldığını öğrenince dünyalar başıma yıkıldı. Tatile gelmeseydik bu acı olayı yaşamayacaktık. Hayatta her daim bana destek olan ablamın ölümüne şahit oldum. Tatil ciğerimi yaktı. Bu acıya dayanmak mümkün değil" diye konuştu.