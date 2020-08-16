BIST 1.084
DOLAR 7,36
EURO 8,71
ALTIN 460,11
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Fransa'yı uyardı! Sorumlu davranması esastır

İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fransa'yı Kıbrıs konusunda uyardı. Fuat Oktay, 'Fransa’nın Kıbrıs ile ilgili meselelerde macera aramaması, çok daha sorumlu davranması esastır' açıklamasında bulundu.

Abone ol

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fuat Oktay, Fransa’nın Akdeniz’de Türkiye’ye karşı tutumuna ilişkin sert mesajlar verdi.

Fuat Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Fransa’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile tatbikatlar düzenleyerek 1959-60 anlaşmaları hilafına Ada’da askeri uçaklarını konuşlandırması hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez. Fransa’nın Kıbrıs ile ilgili meselelerde macera aramaması, çok daha sorumlu davranması esastır."

"AB başta olmak üzere uluslararası çevrelerin de Fransa’nın bölgedeki şımarık, saldırgan ve hukuk tanımaz tavırlarına karşı tutum almaları elzemdir. Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin hilafına hiçbir girişimin yürütülme şansı olamaz."

"Türkiye, Kıbrıs Türk’ünün yanında olmaya, haklı ve meşru mücadelesine kayıtsız şartsız destek vermeye devam edecektir ve kendi yetki sahasındaki çalışmalarını da kararlı bir şekilde Yavuz ile sürdürecektir."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın hadsiz sözlerine ilk yorum! Neden 7 ay önce değil
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Biden'in sözlerine sert tepki
MİT'ten flaş operasyon! Kırmızı Liste'deki Murat Kalko adlı üst düzey PKK'lı öldürüldü
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti! Bu kez Yavuz gemisi için
İlk kez Nagehan Alçı paylaştı! İşte Ahlat'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan'dan İstanbul depremi açıklaması: 7.5 büyüklüğünde deprem geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Benfica'dan Franco Cerv'i markajına aldı! Menajeri doğruladı
Karantinada olması gereken iki kişi Abant Tabiat Parkı'nda yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birliğe davet etti: 83 milyon yeniden birleşelim
Kayseri'de sapık komşu iddiası! 2 çocuk annesi teklifi reddedince takibe başladı
Tokat'ta feci olay! Minibüsten düşerek tekerin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Mehmet Yalçınkaya parmak kazası nasıl ne zaman olmuş?
Yorumlar