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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birliğe davet etti: 83 milyon yeniden birleşelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs savaşında birlikteliğe davet etti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından '83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim' dedi.

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Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak herkesi salgına karşı elinden geleni yapmaya çağırdı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada;

"Çocuklar ve gençler; okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için, elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mıyız?" ifadelerine yer verdi.

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