BIST 1.084
DOLAR 7,36
EURO 8,71
ALTIN 460,11
HABER /  YEREL

Kayseri'de 21 yaşında metrelerce yüksekten düşerek can verdi

İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de Hüseyin M.(21), 13'üncü kattaki evinin balkonundan aşağı düştü. Talihsiz genç oracıkta can verirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Kılıç Sokak üzerinde meydana gelen olayda, apartmanın 13. katında ikamet eden Hüseyin M. evinin balkonundan düşerek beton zemine çakıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
112 ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinde Hüseyin M.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin M.’nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından, hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
MİT'ten flaş operasyon! Kırmızı Liste'deki Murat Kalko adlı üst düzey PKK'lı öldürüldü
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti! Bu kez Yavuz gemisi için
İlk kez Nagehan Alçı paylaştı! İşte Ahlat'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan'dan İstanbul depremi açıklaması: 7.5 büyüklüğünde deprem geliyor
Yaklaşan grip mevsimi öncesi Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarılar
Galatasaray'dan sürpriz Muslera kararı! Ligin ilk yarısı lisans çıkartılmayabilir
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Gül Duygu Delen'in babasıyla telefonda görüştü! Bu işin peşini bırakmayan
Denizli'de iki gelin adayının Kovid-19 testi pozitif çıktı
Beşiktaş'ta sıcak temas: Badou Ndiaye'de sona gelindi
Bakan Murat Kurum'dan '17 Ağustos' mesajı depremin yıl dönümü
25 mm Kara Topu yerli geliştirilecek! Savunma Sanayi Başkanı Demir müjdeyi duyurdu
Özlenen Özkan kaç yaşında aslen nereli eşi Ömer Özkan çok ünlü
Yorumlar