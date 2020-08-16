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Beşiktaş'ta sıcak temas: Badou Ndiaye'de sona gelindi

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da ter döken Badou Ndiaye için girişimlere başladı. Stoke City ile temasa geçen siyah-beyazlı ekip, tecrübeli orta sahayı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak takıma katmak istiyor.

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Siyah beyazlılar, bonservisi Stoke City’de bulunan Senegalli oyuncu için resmi girişimlere başladı. İngiliz ekibine satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi sunan siyah beyazlılar, transferde sona yaklaştı.

Kulüpler arasında yapılacak son görüşmede anlaşılması halinde, 29 yaşındaki oyuncu 2 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiralık olarak Beşiktaş’a transfer olacak.

Osmanlıspor’un 2015-2016 sezonunda Norveç’in Bodo Glimt takımından kadrosuna kattığı Senegalli orta saha oyuncusu, 2017’de Galatasaray’a transfer oldu. Sarı kırmızılılardan 16 milyon Euro karşılığında Stoke City’ye giden Ndiaye, geçen sezonun ikinci yarısında Trabzonspor forması giydi. Bordo mavili ekiple 17 maça çıka Senegalli orta saha, 1 gol attı, 2 asist yaptı.

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