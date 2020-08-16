Kocaeli'de anne ile kızına yaya geçidinde halk otobüsü çarptı

Daha sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan anne Filiz D. Kocaeli Devlet Hastanesine, 3 yaşındaki M.A.D. ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kazaya tanık olan vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.