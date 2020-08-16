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Bitlis’te minibüsten 46 kaçak göçmen çıktı

BİTLİS Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tatvan ilçesinde durdurdukları bir minibüste 46 kaçak göçmen yakaladı. Organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi ise gözaltına alındı.

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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir minibüsü durdurarak arama yaptı.

Yapılan kontrollerde, minibüste 46 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen sevkiyatı yaptığı belirlenen Y.K. gözaltına alınınken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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