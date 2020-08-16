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Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz etmişti! Serbest bırakıldı

ANTALYA'da arka ayaklarını hortumla bağladığı, 2 yavrusu bulunan köpeğe tecavüz eden Halil Y. gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

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Antalya'da bir süredir iki yavrusu bulunan dişi köpeği sürekli evine götüren Halil Y.'den şüphelenen mahalledeki çocuklar, adamı takip etmeye başladı. Köpeği eve götüren Halil Y.'nin ardından evin yıkık duvarına tırmanıp, tepeden izleyen çocuklar, adamın köpeğe tecavüz ettiğini gördü. Cep telefonuyla görüntü alan çocuklar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri Halil Y.'yi gözaltına alarak, Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi'ne götürdü.

Köpek korumaya alındı

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde köpeğin arka ayaklarını hortumla bağlayan Halil Y.'nin, köpeğe yerde tecavüz ettiği görüldü. Köpek, hayvanseverler tarafından korumaya alınarak barınağa teslim edilirken, Halil Y.'den mahalle sakinleri de şikayetçi oldu. Daha önce de benzer olaylardan dolayı şikayetçi olduklarını anlatan mahalleli, Halil Y.'nin mahallede yaşamasına izin vermeyeceklerini, gerekli her yere şikayette bulunacaklarını söyledi.

Savcılıktan serbest kaldı

Gözaltına alınmasının ardından hakkında düzenlenen evrakla birlikte savcılığa sevk edilen Halil Y., bugün sabah saatlerinde nöbetçi savcılıkta ifade verdi. Halil Y., para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

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