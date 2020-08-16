MİT'ten flaş operasyon! Kırmızı Liste'deki Murat Kalko adlı üst düzey PKK'lı öldürüldü

MİT'ten Kuzey Irak'ta son dakika PKK'ya ağır bir darbe vuran operasyon gerçekleştirildi. MİT istihbari çalışmalarıyla PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko, Hakurk'ta etkisiz hale getirildi. PKK'lıların meskun mahal yerlerinden uzaklaşmalarıyla 13 ve 14 Ağustos'ta düzenlenen 2 farklı operasyonda ise üst düzey 6 "PKK özel güç ve istihbarat mensubu" daha öldürüldü.

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Son dakika MİT PKK'nın üst düzey kadrosundan Agit Garzan kod adlı Murat Kalko'yu öldürdü. Etkisiz hale getirilen PKK'lı Murat Kalko, pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle "Kırmızı Liste"de aranıyordu.

Türkiye'ye iç güvenlikte ve dış güvenlikte tehdit unsurları oluşturan terör örgütü PKK'yı bitirmeye yönelik çalışmalar sürüyor.

PKK'nın silahlı eylemlere başlamasının yıl dönümü olan 15 Ağustos'ta 3 farklı PKK hücresinin Türkiye'de sansasyonel eylem hazırlığında olduğu bilgisini alan MİT harekete geçti.

MİT yakın takibe aldı

Sözde PKK Başkanlık Konseyi üyesi ve örgütün Silahlı Kanat Sorumlusu Murat Karayılan'ın bizzat eylem talimatı verdiği örgütün kritik yapılanmalarına mensup teröristler, sahadaki MİT ajanlarının yakın takibine alındı.

Murat Kalko silahlı grupları hazırlıyordu

Bu kapsamda, PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu "Agit Garzan" kod adlı 45 yaşındaki Murat Kalko'nun eylem gerçekleştirmek amacıyla komutası altındaki silahlı grupları hazırlandığı öğrenildi.

Etkisiz hale getirildi

11 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla Murat Kalko sorumlusu olduğu Hakurk alanında etkisiz hale getirildi.

Kırmızı listedeydi

Kalko'nun örgüte 1993'te katıldığı ve pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer aldığı belirtildi.

Terörist Karayılan'ın güvendiği isim

Kalko'nun ayrıca Karayılan'ın güvendiği üst düzey bir kadro olduğu ve özellikle Hakurk sorumluluğuna getirildiği öğrenildi.

2 PKK hücresi yakından izlendi

Öte yandan, sansasyonel eylemlerin lojistik ve taktik hazırlığını planladıkları tespit edilen diğer 2 PKK hücresi de yakından izlendi.

6 PKK'lı daha etkisiz

PKK'lıların meskun mahal yerlerinden uzaklaşmalarıyla 13 ve 14 Ağustos'ta düzenlenen 2 farklı operasyonda, üst düzey 6 "PKK özel güç ve istihbarat mensubu" daha etkisiz hale getirildi.

"Operasyonlar, örgütten kaçışları artırdı''

Bölgede daha önce teslim olan teröristler, "MİT'in, son dönemde PKK faaliyetlerinin bertaraf edilmesine yönelik Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonların örgütü ciddi biçimde sarstığını ve örgütten kaçışları artırdığını" belirtti.

Örgüt kadroları üzerindeki kontrol zayıflıyor

Uzmanlar ise PKK'ya yönelik böylesi nokta operasyonlarının, örgütün tepe yöneticilerini Irak'ın kuzeyinde hareket edemez hale getirdiğini, bu durumun da özellikle sözde PKK Başkanlık Konseyi üyelerinin örgüt kadroları üzerindeki kontrolünün zayıflamasına neden olduğuna dikkati çekti.