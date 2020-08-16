Sassuolo Kaan Ayhan'ı resmen duyurdu!

Serie A ekiplerinden Sassuolo, Kaan Ayhan'ı resmen kadrosuna kattığını duyurdu.Abone ol
İtalyan ekibi Sassuolo, milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Sassuolo sosyal medya hesabından yapılan paylaşım:
#Calciomercato: dal Fortuna Düsseldorf arriva il difensore classe '94 Kaan #Ayhan 🇹🇷— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) August 16, 2020
Benvenuto in neroverde! 🖤💚
Il comunicato ufficiale è su https://t.co/p6bnF55Ugp#ForzaSasol pic.twitter.com/usFpSXSwQk
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