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Sassuolo Kaan Ayhan'ı resmen duyurdu!

İhlas Haber Ajansı

Serie A ekiplerinden Sassuolo, Kaan Ayhan'ı resmen kadrosuna kattığını duyurdu.

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İtalyan ekibi Sassuolo, milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Sassuolo sosyal medya hesabından yapılan paylaşım:

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