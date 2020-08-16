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Fenerbahçe'de golcü avı! Vedat'ın yerine 3 isim öne çıktı

Fenerbahçe'de hücum hattına Enner Valencia, Fedor Smolov ve Loic Remy aday oldu. Oyuncuların bazı istatistikleri şöyle:

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Kosovalı Vedat Muriqi'yi, Lazio'ya 20 milyon Euro'ya yakın bir bedelle satmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, boşluğu doldurmak için çalışıyor. İlk etapta tecrübeli ve kariyerli yıldızlar radara alındı. Fenerbahçe'nin gayrıresmi Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, pek çok görüşme gerçekleştirdi. Bunlardan üçü öne çıkmış durumda.

Enner Valencia:

Listenin tepesinde Valencia var. Son olarak Meksika'da Tigres forması giyen Ekvadorlu santrforun bonservis sorunu bulunmuyor. 30 yaşındaki futbolcu, West Ham ve Everton gibi takımların da formasını giydi. Valencia, Tigres formasıyla Meksika'da oynadığı 29 maçta 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Fedor Smolov:

Fenerbahçe, bonservisi Lokomotiv Moskova'da olan ve geçen sezonun ikinci yarısını Celta Vigo'da kiralık geçiren Rus golcü ile bir süredir temasta. 2022 yılına kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki Smolov'un kiralanmasına çalışılıyor. Smolov, geçen sene İspanya'da 14 maçta 2 gol attı.

Loic Remy:

Sık sık Türk kulüplerine yazılan Remy bu kez hem Fenerbahçe'ye hem de Beşiktaş'a önerildi. Erol Bulut'un onay vermesiyle sarı-lacivertliler, bir adım önde. Emre Belözoğlu, bu futbolcunun menajeriyle İstanbul'da görüştü. Son olarak Lille forması giyen 33 yaşındaki yıldıza yıllık 1.4 milyon Euro önerildi.

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