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Mardin'de cinnet getiren baba evini kan gölüne çevirdi

İhlas Haber Ajansı

MARDİN'de cinnet getiren 'baba' ailesinin olduğu evini taradı. Olayda eş S.P., kurşunların hedefi oldu. Kadın ağır yaralanırken polis geniş çapta soruşturma başlattı.

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Olay, Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, cinnet getiren Salih P. evini taradı. Bu sırada evde bulunan eşi S.P., kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, yakınları tarafından özel araçla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.P., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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