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Beşiktaş Bernard Mensah’ı kiralık olarak takıma kattı

İki sezondur Kayserispor'da forma giyen Bernard Mensah, kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu.

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Daha önce adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan 25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah’ın kiralık olarak Beşiktaş’a transfer oldu.

2015 yılında Atletico Madrid’in 6 milyon euro’ya transfer ettiği Mensah, Getafe, Vitor Guimares ve Kasımpaşa’da kiralık olarak forma giydi. Ganalı futbolcuyu 2018’de kiralayan Kayserispor, geçen sezon başında 2.8 milyon euro’ya yıldız futbolcunun bonservisini almıştı.

Kayserispor formasıyla geçen sezon 26 maçta forma giyen Mensah, 5 gol atıp 8 asist yaptı.

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