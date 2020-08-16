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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Bu sonucu bekliyorduk' açıklaması

Demirören Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladıklarını belirterek, "Bu sonucu bekliyorduk" dedi. Öte yandan dün koronavirüs vaka sayısı 1256 olmuş, 21 kişi de hayatını kaybetmişti.

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Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz. Bu savaşta yine beraber miyiz?" ifadesini kullandı.

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