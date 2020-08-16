Öğretmenler hastalık izni istedi okulların açılması ertelendi

ABD'nin Arizona eyaletinde 100'den fazla öğretmen ve personel okulların açılacağı haberini aldıktan sonra hastalık izni alınca okulların açılma planı ertelendi.

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The Guardian'da yer alan habere göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürerken okullara dönmekten endişe duyan öğretmen ve okul personeli, yönetimi arayarak hasta oldukları için izin istedi. 100'den fazla hastalık izni talebi gelince okulların açılması ertelendi. Arizona'daki eylemin, okulların yeniden açılmasının bir tartışma olduğu ABD genelinde yayılması için çağrı yapıldı.

3 öğretmen koronaya yakalandı, okullar tatil edildi

Öte yandan yüz yüze eğitime geri dönülen Nebraska’da dün, bazı öğretmen ve çalışanlarda corona virüsü tespit edildi. Broken Bow bölgesindeki okullarda yapılan testler sonucunda 3 çalışanda corona virüsü tespit edilirken 24 insanın da karantina altına alındığı kaydedildi. İlkokul ve liseler 24 Ağustos’a kadar iptal edildi.

Başlayıp ara veren diğer eyaletler

Tennessee, Georgia, Alabama ve Florida eyaletlerinde çok sayıda okulda eğitime geri dönülmüştü. Fakat bu eyaletlerdeki okullarda vaka sayısının artması ile birlikte eğitime tekrar ara verilmek durumunda kalmıştı.