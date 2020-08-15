İnce'den Bahçeli'ye Atatürk cevabı

CHP'de yeni muhalefet hareketinin ilk ateşini yakan Muharrem İnce, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerine cevap verdi.

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Memleket Hareketi" açıklamaları sonrası açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Bahçeli'ye twitter'dan Diyanet İşleri Başkanı'nın Ayasofya Camii'nin açılışındaki sözlerini hatırlatan İnce, kendisiyle ilgili açıklamaların hükümsüz olduğunu ileri sürdü.

İşte İnce'nin o sözleri;

"Sayın Devlet Bahçeli “Muharrem İnce CHP içinde Atatürk’e dönüşü başlatacaktır” dedi. Ancak kendisi desteklediği hükümetin Atatürk’e dönüşünü başlatamadığı, Atatürk’e beddua eden Diyanet İşleri Başkanını görevden aldıramadığı için hakkımda yaptığı yorumlar hükümsüzdür."