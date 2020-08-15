Erdoğan: Bu yaklaşım devam ederse gereğini yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Parti İl Teşkilatı programında yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'de yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atılmayacağını söyledi. Erdoğan, "Bugüne kadar yumuşatıcı olduk. Ancak Yunanistan yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Bu tarzı devam ettirirlerse biz gereğini yaparız. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Parti İl Teşkilatı'nın yemek programına katıldı. Burada partililere seslenen Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerilimi de değerlendirdi.

"Haydutluğa boyun eğmeyiz"

Yaptırım ve tehdit karşısında asla geri adım atılmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Oruç Reis, 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerine devam edecek. En küçük tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz. Bugüne kadar yumuşatıcı olduk. Ancak Yunanistan yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Bu tarzı devam ettirirlerse biz gereğini yaparız. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak bugün de 'Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Rizemiz hep 5 yıldızlı otellerin yokluğunu çekti. Gelenler kalacak yer bulamıyordu. Yarın Ayder'i gezip göreceğiz, ne durumda olduğunu yerinde denetleyeceğiz. Ayder, ciddi bir çekim alanı olacak, yolları ve alt yapısı büyük ölçüde bitmiş vaziyette. Rize Havalimanı'nı 2022'ye yetiştireceğiz, bunlar Rize'ye Artvin'e geliş gidişleri çok rahatlatacak.

"Engellere takılıp kalmayacağız" Yolumuza çıkartılan engellere takılıp kalmayacağız, yapacak çok işimiz var. Biz milletin emanetini sırtında taşıyan bir davayız, milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık, tanımıyoruz. 18 yıllık iktidarımız döneminde bahane aramadık, bahanelere sarılmadık, kimsenin hayallerimizle aramıza girmesine izin vermedik.

"Başımız dik şekilde bugünlere kadar geldik"

Adaletten taviz vermeden mücadelemizi demokrasi, hukuk içinde yürüterek başımız dik şekilde bugünlere kadar geldik. Ülkemiz sadece yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın değil tüm mazlum coğrafyaların umudu haline gelmiştir.