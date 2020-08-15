Erdoğan: Ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık

RİZE'de Toplu Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya ve Akdeniz'de hakların korunmasına ve ekonomiyi ayağa kaldırmaya odaklandıklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, 33 eserin açılışı için kurdeleleri kesmeden önce Rizelilere ve ekranları başındaki vatandaşlara seslendi. Rize'ye yapılan yatırımlar ve ekonomideki son durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Libya konusunda da açıklamalarda bulundu.

"Hakkımızı sonuna kadar koruyacağız"

Bir yerde sorun varsa, orada çözüm aramanın şart olduğunu söyleyen Erdoğan, "Biz şu anda milletimizi ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Biz şu anda Doğu Akdeniz'de, Libya'da haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık. Türkiye'nin nice meselelerini çözmüş, nice reformlarını hayata geçirmiş bir parti olarak milletimizden bize güvenmesini istiyoruz" iadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Rize'ye elimiz boş gelmedik. Toplam yatırım bedeli 525 milyon TL olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Rize'nin lojistik merkeziyle ilgili çalışmalar yapıldı. İhale tamam. Ve bundan sonra da inşallah inşaatı başlayacak. Rize'ye 20 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptık.

Rize'nin dünya markası çayı ile turizmi bir araya getirecek 'Çay Çarşısı' projesi ile şehrimizi yeni bir simgeye kavuşturacağız. Memleketimize kazandıracağımız şehir hastanemizin proje çalışmaları devam ediyor. Deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci havalimanımız olan Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz.

Rize'de Çaykur tarafından 2002 yılında 378 bin ton çay alımı yapılmışken, 2019'da alınan çay miktarını 517 bin tona çıkardık. Rize'de hemşehrilerimizi taşkınlardan korumak için 58 adet taşkın koruma tesisi inşa ettik. Halen 21 tesiste inşa çalışması sürüyor. Milletimiz hizmete bakıyor, yapılan işe bakıyor. Kararını da ona göre veriyor. Yalan ile iftira ile milleti aldatabileceklerini sananların foyası kısa sürede çıkmaktadır."