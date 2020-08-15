AK Parti İstanbul Sözleşmesi için çalışma başlattı! 4. maddeye şerh konabilir

AK Parti'de İstanbul Sözleşmesi ile ilgili iki ayrı yol haritası hazırlandı. Buna göre 4. maddede geçen ‘cinsel yönelim’ ve ‘toplumsal cinsiyet kimliği’ ifadelerine şerh konulması gündemde.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili “Artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor” sözlerinin ardından gözler yeni düzenlemenin nasıl olacağına çevrildi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre; Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AK Parti’nin hukukçu kurmayları sözleşmeyle ilgili alternatifli çalışmalar yaptı.

‘Cinsel yönelim’ ve ‘toplumsal cinsiyet kimliği’ ifadelerine şerh

İstanbul Sözleşmesi’nde tartışmalara neden olan “Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması” konusunu düzenleyen 4. maddede geçen ‘cinsel yönelim’ ve ‘toplumsal cinsiyet kimliği’ ifadelerine şerh konulması gündemde. AK Parti kurmayları, “Böyle bir hazırlık da var. Kadına şiddete karşı sıfır tolerans anlayışı içinde, mücadelemizi sürdüreceğiz. Fakat kamuoyunda tartışılan maddelerle ilgili şerh gündeme gelebilir” dedi.

Çalışmada hangi maddeye neden karşı çıkıldığı da anlatılacak.

Sözleşmeden çıkılırsa ne yapılacak?

Bakanlıklar ve AK Parti’nin hukukçu kurmayları, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması durumunda nelerin yapılması gerektiğiyle ilgili de 2 ayrı yol haritası belirledi. Hazırlanan çalışmalar salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı MYK toplantısında değerlendirilecek. Erdoğan’ın talimatına göre son şekli verilecek çalışma ilgili çevrelerde görüşe açılacak.