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Kahramanmaraş'tan kahreden haber! Gölete giren polis memuru boğuldu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Aslan (27) serinlemek için girdiği Kılavuzlu Barajı Göleti'nde boğuldu. Aslan'ın iki ay önce evlendiği öğrenildi.

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Kahramanmaraş'ta gölete giren polis memuru boğuldu. 

Gaziantep'ten ailesiyle piknik yapmak için Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'ndeki Kuş Tepesi bölgesine gelen polis memuru Mehmet Aslan (27), Kılavuzlu Barajı Göleti'ne girdi.

Aslan'ın gözden kaybolduğunu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi sualtı karama kurtarma ekipleri yönlendirildi. 

Ekiplerce sudan çıkarılan Aslan, kaldırıldığı Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Aslan'ın iki ay önce evlendiği ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi. 

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