Evlat dehşeti! Baba ve babaannesini tüfekle gözünü kırpmadan vurdu

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde babayla babaannesini tüfekle vurup yaralayan 26 yaşındaki evlat kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan baba ve babaannenin durumu ciddiyetini koruyor.

Abone ol

Olay, Akyazı ilçesi Durmuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.G. (26) isimli şüpheli henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı babası Ömer G. (48) ile babaannesi Rahime G.'yi (82) tüfekle vurdu.

Durumları ciddi

Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı baba ve babaanne sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tüfekle vurulan baba ve babaannenin durumu ciddiyetini koruyor.

Kayıplara karıştı

Olay sonrası kaçarak kayıplara karışan saldırganı yakalama çalışmaları sürerken, jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.