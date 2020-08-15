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HABER /  KÜLTÜR VE SANAT

Galata Kulesi'ndeki skandal! Olay sonrası bilim kurulu üyesi istifa etti

Galata Kulesi’nin beden duvarlarının hiltilerle delinmesi sonrası Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün söz konusu proje için kurduğu bilim kurulu üyesi Mimar Sinan Genim'in istifa ettiği ortaya çıktı.

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İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat sosyal medya hesabından tarihi kulenin beden duvarlarını darbeli matkapla delindiğini gösteren görüntüler paylaşmıştı.

Görüntülerin ardından İBB yetkilileri alana giderek tarihi kulede incelemeler yapmak istemiş ancak içeri alınmamıştı. İBB tarihi kulede onaylı restorasyon projesi olmaksızın başlayan restorasyon çalışması için Cumhuriyet Savcılığı’na ve İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Mimar Sinan Genim önceki gün istifa etti

Restorasyonu yapan şirketin genel müdürlüğünü eski AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Sevilay Tuncer Uludağ’ın yaptığı ortaya çıkmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tarihi kule için kurduğu bilim kurulunun üyesi mimar Sinan Genim, kurulun önceki gün istifa ettiğini açıkladı.

"Bizim restorasyon projesinde imzamız yok"

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'a konuşan Genim, şunları kaydetti:

"Olacak iş değil. Bizim restorasyon projesinde imzamız yok. Bilim kurulu olarak restorasyon projesini inceledik." deyip projeyi üstlenen müteahhide tepki gösteren Mimar Genim, “Bunun bilimsel bir tarafı mı var? Yapılanı kim izah edebilir? Bu büyük bir tahribata yol açmış değil ama yapım yöntemi kötü." ifadelerini kullandı.

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