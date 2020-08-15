Trump, TikTok'a 90 gün süre tanıdı! Gerekçe: Ulusal güvenliğini tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içinde elden çıkarmasına ilişkin kararname yayımladı.

Abone ol

Beyaz Saray tarafından yayımlanan kararnamede, ByteDance'in, ABD'deki tüm varlıklarını 90 gün içinde elden çıkarması öngörüldü. Kararnamede, ByteDance'in ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit edebileceğine yönelik 'güvenilir kanıtlar' olduğu belirtildi.

Verileri de bu süre içinde imha etmesi istendi

Ayrıca kararnamede, ByteDance'in uygulamalarıyla kullanıcılardan edindiği verileri de bu süre içinde imha etmesinin ve Yabancı Yatırım Komitesini bilgilendirmesinin beklendiği bildirildi.

Trump, 7 Ağustos'ta da ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik iki kararname imzalamıştı.