BIST 1.084
DOLAR 7,38
EURO 8,73
ALTIN 461,89
HABER /  MHP

MHP'den İzmir Büyükşehir'e 'terör örgütü renkleri' tepkisi

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menemen ilçesinde açılan 'Halkın Bakkalı' isimli markette, terör örgütü renklerinin kullanıldığını iddia ederek tepki gösterdi.

Abone ol

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Egekent 2'de 'Halkın Bakkalı' isimli , market açtı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de marketin dış cephesinde kullanılan renklerin terör örgütü PKK'nın renkleri olduğunu söyleyerek, tepki gösterdi. Şahin yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Gaf olmaktan çıktı"

"Dün sosyal medyada, Menemen'e 'Halkın Bakkalı' adı altında bir işletme açıldığını gördüm. Renkleri sarı-kırmızı-yeşildi. Tunç Soyer'in bu ilk gafı değil. Bunlar artık gaf olmaktan çıktı. Kasten yapılmış hareket olarak görüyoruz. Bu PKK renkleri değil mi sizce? Bu, açık açık İzmirli ile Türk milleti ile alay ediyor. Alaydan başka bir şey değil. Sarı, kırmızı, yeşil renginin manasını herkes biliyor. Geçen hafta biz, Büyükşehir Belediyesi'ne ait binanın kolonlarını, LGBT renklerine boyadı diye tepki göstermiştik. Arkasından bu geldi."

"Tunç Soyer'e bunun hesabını sorun"

Şahin, "Başkan Soyer'in değişik bir yönetim anlayışı olduğunu" söyleyerek, "Biz kamuoyu baskısıyla İzmir'e yeni alınan vapurun adını Fethi Sekin koydurduk. Rengini mavi beyaz yapmış. Mavi beyaz bir Yunan rengi. Belediye'nin altındaki kolonlara bir renk yaptı, LGBT renklerinde boyamış. Pazar yeri açtı adını Pagos koydu. Biz, Sayın Tunç Soyer'in böyle ilginç şeylerini anlayamıyoruz. İzmirli, Atatürkçü, vatansever vatandaşlarımıza sesleniyorum; Lütfen Tunç Soyer'e bunun hesabını sorun" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den flaş D. Akdeniz hamlesi! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
Abdurrahman Dilipak: Yine yazacağım ve söyleyeceğim istişareler yapıyorum
81 il valiliğine koronavirüs genelgesi! İşte İçişleri Bakanlığı'nın yeni tedbirleri
AYM'den KHK ile işten atılan çalışanlarla ilgili kritik karar!
Yunanistan eski Başbakanı Çipras: Türkiye'ye istediği şeyi verdik
Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketi! Dolar, enflasyon ve faiz tahminini yükseltti
ÖNCEKİ HABERLER
Instagram trolleri ve botları temizlemeyi hedefliyor işte yeni önlem
Almanya'dan taraflara Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürme çağrısı
Michael Jordan'ın ayakkabısı rekor kırdı! İnanılmaz fiyata satıldı
Bursa'da 63 yaşında ve ehliyetsiz! Kadın sürücünün o cümlesi şaşırttı
Danilo Şefin karısı Tuğçe Altınbilek kimdir aslen nereli?
Caner Turp kimdir yaşı kaç Gizem Güven'in nişanlısı kimdir?
Yorumlar 2 yorum