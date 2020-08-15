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Avcılar açıklarında denizden ceset çıktı

Demirören Haber Ajansı

AVCILAR'da sabah saatlerinde sahile yüzmeye gelen vatandaşlar açıklarda ceset gördü. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Denizköşkler Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde yüzmeye gelenler, denizde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi fark etti. Mehmet Doğan Ergül isimli vatandaş, denizde hareketsiz duran kişiyi çekerek kayalıklara çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Kimliği belirsiz kişinin cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Açıklarda yüzen bir kişiyi gördüm"

Cesedi açıklardan kayalıklara getiren Mehmet Doğan Ergül, "Kayalıklarda oturuyordum 10 senedir aynı yerde yüzen birisiyim. Açıklarda yüzen birisini gördüm. Dalgıç falan sandım önce. Emin olamadım yavaş yavaş geliyordu baktım sadece kafası inip çıkıyordu. İki tane arkadaş buradaki görevli arkadaşlara söyledi. Görevli arkadaşlar 'bakabilir misin?' diye rica etti. Ben de gidip kontrol ettim ceset olduğunu gördüm. Çekerek kıyıya getirdim. 30-35 yaşlarında üzerinde kıyafetleri vardı" diye konuştu.

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