BIST 1.084
DOLAR 7,36
EURO 8,71
ALTIN 460,11
HABER /  GÜNCEL

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden engelsiz plaj

BURSA Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal yaşamın her alanında yer alabilmesi için Güzelyalı'da Engelsiz Plaj'ı hizmete açtı.

Abone ol

Ulaşımdan altyapıya, tarihî mirastan çevreye kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor.

Engelli vatandaşların sosyal yaşamın her alanında yer alabilmesi amacıyla birbirinden farklı etkinliklere imza atan, toplu taşıma araçlarını akülü araçlarla binilebilecek gibi alçak tabanlıya dönüştüren, akülü araç şarj noktaları ve araç bakım ve tamir atölyesi ile özellikle akülü araç kullanan vatandaşların her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların denizden de en iyi şekilde yararlanması için Engelsiz Plaj uygulamasını devreye aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Güzelyalı plajında 29. Sokak karşısında oluşturduğu Engelsiz Plaj'da bütün hazırlıklar tamamlandı. Engelsiz plajda kendileri için tasarlanan yürüyüş platformları, özel şezlonglar, duş kabinleri ve özel soyunma kabinlerinden yararlanan engelli fertler kendi refakatçileri ile rahat bir şekilde denizle buluşabilecek.


Bursa'da yaşayan vatandaşların yanı sıra tatil için Bursa'ya gelen engelli vatandaşların da rahatlıkla yararlanabileceği Engelsiz Plajda pandemi tedbirleri kapsamında şezlong ve kabinler sürekli dezenfekte edilirken, sosyal mesafe kuralları da kararlılıkla uygulanıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya koronavirüs aşısının üretimine başladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye 'Doğu Akdeniz' yanıtı! Kararlılık mesajı verdi
Bu görüntü çok konuşuldu Ahmet Hakan AK Parti'nin 19. yıl dönümü fotoğrafı dedi
AK Parti İstanbul Sözleşmesi için çalışma başlattı! 4. maddeye şerh konabilir
İkinci el araç satışına yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
Okullar 1 ay sonra açılacak mı? Bilim Kurulu üyesi Prof. Yamanel'den çarpıcı açıklamalar
ÖNCEKİ HABERLER
17 yaşındaki Duygu Delen gözyaşlarıyla toprağa verildi
Kaybettiği para çöp kamyonundan çıktı
Muharrem İnce'nin dünürünü gündeme getiren CHP'ye tepki
ALES adaylarına ÖSYM'den "saat" uyarısı
AK Partili Sinan Burhan, Mansur Yavaş’ın 'çalıştırmıyorsunuz' iddiasına tepki gösterdi
Başakşehir bir bağlantı yoluna daha kavuşuyor
Yorumlar