Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Öğretmenler, mesleki çalışma programını okullarda yapacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: BAE'nin İsrail ile attığı adım Filistin davasına yönelik siyasi bir suikasttir

Ülkeden bir ay içinde 1.4 milyar çıktı! Türkiye ‘sıcak para' kaybediyor

Siirt'te 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılmaları yasaklandı