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HABER /  EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Öğretmenler, mesleki çalışma programını okullarda yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dönemi mesleki çalışma programının eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla okullarda gerçekleştirileceğini bildirdi.

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Bakanlıktan, 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dönemi mesleki çalışma programına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Mesleki çalışma programı, 24-28 Ağustos arasında Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin katılımıyla okullarımızda gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullandı.

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