Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske ve mesafe uyarısı

Ağır hastalara virüsün hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçtiğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir kez daha maske kuralını hatırlattı.

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Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dünkü hasta sayısının 1226, ağır hasta saysının ise 656 olduğu belirterek, maske ve mesafenin önemine değindi.

Koca, "Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın." uyarısında bulundu.